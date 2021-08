Ein Kratzer im sonst so strahlenden Lack

Kein Wochenende der Leader! Abtenau musste sich in der 2. Klasse Nord B nach sieben Liga-Spielen ohne Niederlage Bad Vigaun geschlagen geben, Mühlbach/Hkg. ließ in der 2. Klasse Süd gegen Bramberg 1b erstmals in dieser Saison Punkte liegen. Konkordiahütte verlor in der 2. Landesliga Süd nach einem Remis gegen die Pinzgau-Fohlen die Tabellenführung. Auch die Oberhofener verloren in der 2. Landesliga Nord mit einem 1:1 gegen Grünau 1b ihre Makellosigkeit – jedoch nicht Rang eins, da es ihnen Verfolger Obertrum gleich tat. „Das extreme Pressing hat ihnen nicht getaugt, aber es werden nicht viele Mannschaften gegen sie Punkte holen“, verriet Grünau 1b-Coach Perlak sein Erfolgsgeheimnis gegen die beste Offensive der Liga.