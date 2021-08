Niederlage für Spanien im Spielerabstell-Streit

Die Berufung der spanischen Fußball-Liga vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) gegen die Abstellung von Spielern für die südamerikanische WM-Qualifikation ist nach Angaben des Weltverbands FIFA gescheitert. Man erwarte nun, dass die Nationalspieler für die kommenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika freigestellt würden, betonte die FIFA in ihrer Mitteilung am Sonntag.