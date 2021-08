Burgstaller schoss St. Pauli zu Sieg über Jahn !

Der FC St. Pauli hat dank Guido Burgstaller der Überraschungsmannschaft Jahn Regensburg die erste Saisonniederlage in der zweiten deutschen Liga zugefügt! Der Kärntner erzielte am Sonntag beim 2:0 (0:0) gegen den Tabellenführer beide Tore (74., 89.), die Hamburger sprangen damit vom siebenten auf den dritten Tabellenplatz. Die Regensburger, die ihre ersten Punkte abgaben, bleiben an der Tabellenspitze.