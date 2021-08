Missglücktes Überholmanöver: 19-Jähriger verletzt

Am Samstag um 17.40 Uhr fuhr der 19-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit einem Pkw in St. Florian am Inn auf der B137 von Andorf kommend in Richtung Schärding. Laut Angaben eines 37-jährigen Zeugen, welcher hinter dem 19-Jährigen fuhr, wollte dieser einen anderen Pkw überholen. Er musste das Überholmanöver aber abbrechen und wollte sich wieder rechts einordnen. Dabei kam der 19-Jährige ins Schleudern und stieß mit dem Heck voran in den Pkw von einem 36-Jährigen aus dem Bezirk Schärding.