Starker Hurrikan „Ida“ steuert auf US-Küste zu

Löst in der Regel „katastrophale Zerstörung“ aus

Am Samstag gewann „Ida“ über dem warmen Wasser des Golfs von Mexiko weiter an Stärke und wurde zu einem Hurrikan der Stufe zwei von fünf hochgestuft. Das NHC rechnete mit einer raschen weiteren Zunahme der Stärke des Sturmsystems. Beim Eintreffen in Louisiana könnte es sich demnach um einen Hurrikan der Stärke vier handeln. Ein solcher Wirbelsturm bringt Windgeschwindigkeiten von mehr als 209 Kilometern pro Stunde mit sich und löst in der Regel „katastrophale Zerstörung“ aus.