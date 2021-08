Ein bieriges 400-Jahr-Jubiläum in Salzburg-Mülln

1621 begannen die in Salzburg ansässigen Augustiner Eremiten, Bier zu brauen. Sie verkauften ihr wohlschmeckendes Gebräu – oft auch illegal – an der Klosterpforte. 1835 übernahmen die Benediktiner in Michaelbeuern die Geschicke. Bis heute wird das Märzen-Bier vom Holzfass direkt in den Steinkrug ausgeschenkt. Es gibt dem Gerstensaft sein unverwechselbares Aroma.