Bläulich-türkis | 3G sorgfältig kontrollieren

3G sorgfältig kontrollieren. Eine Raststätte an der Südautobahn an einem August-Tag. Auf dem Parkplatz Autos aus der Slowakei, aus Polen, Ungarn, Italien, verschiedenen österreichischen Bundesländern. Im Restaurant wenig Betrieb, das Personal kaum ausgelastet. Unsere „Grünen Pässe“ sind vorbereitet. Bloß: sehen will sie keiner. Registrierung? Interessiert keinen. Und das bei dieser bunten Gästemischung. Wie sagte es der Kanzler im Vorjahr? „Das Virus kommt mit dem Auto“. Aber (fast) keiner kontrolliert, wie wir heute in der „Kronen Zeitung“ nach Lokalaugenscheinen von Redakteuren in den Bundesländern berichten. Ein durchwachsenes Bild - nicht nur an den Raststätten scheint gerade jeder zu machen, was er will. Immerhin hat ja der Kanzler im Juli die Pandemie zum Privatproblem heruntergestuft. Doch jetzt im August übertreffen die Zahlen trotz Impfungen auch in den Spitälern jene vor einem Jahr. Da werden neue Lockdowns nicht mehr ausgeschlossen, auch 1G - Einlass nur mit Impfung - ist nun Thema. Ob er das für sinnvoll halte, wurde in der ZiB2 der Linzer Lungenheilkunde-Primarius Bernd Lamprecht gefragt. Das sei eine Möglichkeit, meinte er. Aber davor sollte man die 3G-Regel wirklich gewissenhaft befolgen und sorgfältig kontrollieren. Ja, ob an der Raststätte oder sonstwo: So einfach wär’s!