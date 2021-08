„Emotionale Momente, die man nicht vergessen kann“

„Es ist schockierend und bedrückend“, erzählt er der „Krone“ am Telefon. Man kommt mit einer Militärmaschine an, die Laderampe geht runter. Überall Familien, kleine Kinder, die mit wenig Hab und Gut auf die Rettung in einer der Militärmaschinen warten. Man geht weiter. Hinter Stacheldraht sitzen Familien, die noch keine Zuweisung erhalten haben. Was für ihn das prägendste Erlebnis war? „Kleine Kinder, die auf dem Boden schlafen mussten. Und Menschen, die in die Kloake beim Abbey Gate gesprungen sind.“