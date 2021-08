Alt-Landeshauptmann als prominenter „Türöffner“

Erwin Pröll als Bindeglied und Vertrauensmann

Ehrenamtlich dient der Ex-Landesvater in seiner Politpension als Bindeglied und Vertrauensmann: „Einerseits bin ich Kontaktperson und Moderator bei Hilfestellungen für Slowenen in Niederösterreich, andererseits ein Türöffner für die Wirtschaft. Und zu guter Letzt engagiere ich mich auch leidenschaftlich im Kulturaustausch“, so Pröll.