„Miss Austria“ und „Mister Austria“ wurden gewählt

„An Potenzial glauben“

Und was wollen die beiden jetzt mit ihren Titeln anstellen? „Ich möchte ihn nutzen, um mich für die Themen Gleichberechtigung, Feminismus und Diversität einzusetzen“, so Maturantin Lawal. Und Schindler? „Ich möchte die Menschen dazu motivieren - egal, ob jung oder alt -, an ihr eigenes Potenzial zu glauben.“