US Open ohne Österreicher - Rodionov in Quali out

Die Einzel-Bewerbe der US Open gehen in den kommenden zwei Wochen ohne österreichische Beteiligung über die Bühne! Jurij Rodionov musste sich am Freitag in der 3. und letzten Quali-Runde dem als Nummer vier gesetzten Polen Kamil Majchrzak glatt in zwei Sätzen mit 1:6, 2:6 geschlagen geben ...