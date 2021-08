Tirols Hochschulen und Unis setzen auf Präsenz

Geimpft, getestet oder genesen auf den Campus

In Tirol gilt im Herbst an allen acht Institutionen die 3-G-Regel. Die Universität Innsbruck wendet diese schon seit dem Sommersemester für Präsenzlehre und -prüfungen, aber auch für Terminbuchungen in der Studienabteilung und im Prüfungsreferat sowie in der Sitzplatzbuchung in der Unibibliothek an.