Bergretter mussten Duo aus Klettersteig holen

Notruf abgesetzt

Gegen 15 Uhr begann es tatsächlich zu regnen und abzukühlen, was das Klettern erheblich erschwerte. Viel zu langsam kamen die beiden voran. Vor allem die Frau war mittlerweile völlig entkräftet, durchnässt und unterkühlt, weshalb der 45-Jährige um 18.50 Uhr einen Notruf absetzte. An eine Taurettung war aber wegen des starken Windes in der Wand nicht zu denken. Zwei Hubschraubern vom BMI und ÖAMTC gelang es bei widrigsten Bedingungen in fünf Shuttle-Flügen 15 Bergretter und eine Bergretterin samt Material für eine terrestrische Rettung von Hallstatt bis zur Gjaidalm aufzufliegen.