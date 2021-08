Baby aus Evakuierungs-Jet nach Flugzeug benannt

Terroranschlag am Airport „binnen Stunden“ möglich

Indes spitzt sich die Lage am Flughafen von Kabul weiter zu: Während die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien das Ende der Evakuierungsflüge ankündigten, warteten dort weiter Tausende Afghanen darauf, das Land am Hindukusch verlassen zu können. Gleichzeitig nimmt das Risiko eines Terroranschlags am Airport zu, wie Geheimdienste warnen. Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey hält einen Anschlag auf den Flughafen „binnen Stunden“ für möglich.