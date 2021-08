British Open: Möwe schnappt sich Golfball

Es war am Dienstag in Carnoustie bei den Women‘s British Open in Schottland: Die Schwedin Sagstrom schlägt mit dem Driver ab, der Ball fliegt gut, landet perfekt auf dem Fairway. Doch dann kam die Möwe! Dem Vogel dürfte der vorbeirollende weiße Ball gar nicht gefallen haben, er schnappte sich die Kugel und schob sie rund 20 Meter zurück.