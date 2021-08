Katzian: „Für viele Menschen eine gute Sache“

In Island hat man ein Pilotprojekt gestartet, das zeigt: Eine Vier-Tage-Woche hat durchaus positive Auswirkungen für Betriebe, aber auch Arbeitnehmer. Wäre ein ähnliches Modell in Österreich möglich? Wie argumentiert die heimische Gesellschaft? Und wie viel Stabilität gibt es derzeit am österreichischen Arbeitsmarkt? Darüber spricht Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian, in „Nachgefragt“.