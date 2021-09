Lokale, über die man spricht: Der Grieche

Was Patron Vasileios Slamanopoulos und Chef Thomas Papas dort auf den Tisch stellen, ist in jeder Hinsicht verblüffend. Hinter Speisen mit unaussprechlichen Namen verbergen sich kunstvolle, oft kleinteilige Kreationen von subtiler Aromenvielfalt. Giouvarlakia Thalassinon (17 €) sind Meeresfrüchte-Bällchen in einer Sauce aus Zitronen, Eiern und Zitronengras. Viologiko Lavraki (25,80 €) entpuppt sich als knusprig gebratenes Wolfsbarschfilet in einer sämigen Sauce mit ausgelösten Miesmuscheln, Artischocken, Erbsen und Petersilien-öl. Den altbekannten Bauernsalat (Choriatiki) gibt es auch, aber er wird mit Kirschtomaten, trocken gereiftem Feta-Käse, Estragon und Meeresfenchel angemacht (13,70 €).