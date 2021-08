Demi Lovato: Geburtstag im transparenten Badeanzug

Fans begeistert von Lovatos Geburtstags-Fotos

In einem weißen Badeanzug, der im nassen Zustand ganz schön durchsichtig wurde, warf sich das Geburtstagskind am Strand, auf der Jacht und am Infinity-Pool in Szene. Ganz zur Freude von Lovatos Fans, die die recht freizügigen Fotos mit fast zwei Millionen Likes belohnten.