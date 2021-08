Süße Baby-Gerüchte um Hailey und Justin Bieber

Im Liebesurlaub soll‘s passiert sein ...

Ursprünglich wollte das Model nach der Hochzeit unbedingt noch mit dem Projekt Familienplanung warten und sich auf ihre Karriere konzentrieren. Der „Baby“-Sänger dagegen kann es laut Berichten seit dem Jawort im September 2018 kaum erwarten, endlich Papa zu werden. Weshalb er einen Liebesurlaub in Griechenland im Juli genutzt haben soll, um Hailey sanft und clever zu bearbeiten. Ein Bekannter hatte dazu im „National Enquirer“ verraten: „Er will ihr beweisen, dass er ein guter Vater und ein noch besserer Ehemann sein kann. Er liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab und will immer mit ihr schmusen.“