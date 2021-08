Gewalt in steirischen Asylheimen nimmt zu

Knapp 2500 Flüchtlinge werden aktuell in der Steiermark in Privatquartieren oder von karitativen Einrichtungen über die Grundversorgung (wie etwas der Caritas) betreut - dazu betreibt der Bund ein Asylquartier in Graz-Andritz. Die Freiheitlichen wollten nun wissen, wie es um die Sicherheit in diesen Einrichtungen bestellt ist. Die Antwort aus dem Innenministerium liegt „druckfrisch“ bei FPÖ-Sicherheitssprecher und Nationalrat Hannes Amesbauer am Tisch.