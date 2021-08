Asylkosten erstmals seit 2016 wieder gestiegen

Wie viele Asylwerber in die Steiermark kommen und was die Grundversorgung der Flüchtlinge das Land kostet, sind heikle und emotionale Fragen. Die FPÖ wollte es via Anfrage an Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) genau wissen - und nun liegen die Antworten, in die auch die „Krone“ Einblick hat, am Tisch.