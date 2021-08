Irrer schlug auf Pkw ein und prügelte Pensionisten

Wie in einem schlechten Film kam sich Manfred Freudenthaler (68) aus St. Stefan am Walde am Montagabend vor: Ein Syrer (37) drehte in Helfenberg (Oberösterreich) völlig durch. Er schlug mit einer Hacke auf Autos ein, verpasste dem Senior ein blaues Auge und schlug sogar dessen Hundewelpen. Der Verdächige kam in den Neuromed Campus.