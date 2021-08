Vorarlberg setzt auf Impf-Kojen in Einkaufszentren

In Vorarlbergs Einkaufszentren soll in Zukunft nicht nur geshoppt, sondern auch ein Beitrag zur eigenen Gesundheit geleistet werden können - in Form einer Immunisierung gegen das Coronavirus. So sollen Impf-Kojen etwa im Messepark Dornbirn oder im Zimbapark in Bürs aufgestellt werden. Jeweils freitags und samstags können sich Kurzentschlossene vor Ort impfen lassen. Bereits am 3. September soll das niederschwellige Angebot an den Start gehen.