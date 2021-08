Gestohlenes Moped in Wohnung versteckt

Einen Moped-Diebstahl vom April konnte die Polizei in Zell am See aufklären. Drei Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sind geständig. Sie hatten das Moped zunächst in einer Wohnung versteckt und dort mit Hilfe eines Youtube-Videos kurz geschlossen. Danach verstecken sie das Moped in einer Hecke in der Nähe der Wohnung.