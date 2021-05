Covid-19, Gas und der Green Deal

Wir haben uns auf eine interessante Nische spezialisiert und haben inzwischen einen hervorragenden Ruf. Das zeigt, dass man auch im internationalen Papiermarkt mit europäischer Qualität Erfolg haben kann. Insgesamt erscheint rund jede dritte Hardcover-Buchneuerscheinung in Europa auf Salzer-Papier aus St. Pölten. Die Bürger werden also noch viele Bücher aus unserem Papier in Händen halten