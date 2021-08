Reisediplomatie soll die Regionen stärken

Mit großem Tatendrang startete am Montag die Reise in St. Pölten. Die blau-gelbe Delegation rund um Landeschefin Mikl-Leitner und Honorarkonsul Erwin Pröll will in Slowenien wieder einmal die Werbetrommel für die NÖ-Positionen rühren. Vor allem im Süden erwartet man sich nämlich große Unterstützung für die Förderung der kleinen Regionen im großen europäischen Staatenbund.