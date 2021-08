Sturm-Helden von einst vom Aufstieg überzeugt

„Man muss im Fußball zwar immer auf der Hut sein, aber Sturm hat eine hervorragende Ausgangsposition. Wenn man 90 Minuten fokussiert ans Werk geht, dann wird nichts mehr passieren“, sagt Franco Foda, der mit den Schwarzen zweimal (2009, 2011) in der Gruppenphase stand. „Der Aufstieg wäre für Spieler, Trainer und Klub ganz wichtig. Die Gruppenphase ist eine perfekte Plattform, um sich auf höchstem Niveau mit den Topklubs zu messen,“, meint der Teamchef, der sich noch gut ans Play-off 2009 erinnern kann. Kharkov, in der Saison zuvor noch im Achtelfinale der Europa League, wurde dank zweier Tore von Daniel Beichler sensationell eliminiert. „Wir haben trotz des 1:1 in Graz weiter an uns geglaubt und in der Ukraine dann 1:0 gewonnen.“



Klare Angelegenheit

Damals war auch Manuel Weber mittendrin. Sturms Rekordspieler in der Europa League (22 Einsätze) ist vom Aufstieg überzeugt. „Wenn Sturm so spielt wie in letzter Zeit, dann setzen sie sich gegen Mura klar durch“, glaubt der nunmehrige Spielerberater. „Die Entwicklung, die Sturm genommen hat, ist überaus positiv. Man spürt wieder überall in der Stadt diese Energie, die der Verein entwickeln kann.“