Julius (1) stürzte von Opas Balkon vier Meter ab

Der einjährige Julius und die dreijährige Josefine waren am Samstag ohne ihre Eltern bei Oma und Opa in Rohrbach-Berg zu Gast gewesen. Die Kinder verbrachten dort einen vergnüglichen Nachmittag, genossen den Aufenthalt und spielten teils ausgelassen. In einem unbeobachteten Moment öffnete das Mädchen dann leider die Schiebetür zum Balkon und spazierte hinaus.