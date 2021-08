Tarifverhandlungen: Deutsche Lokführer streiken

Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL konnten sich in den laufenden Tarifverhandlungen nicht auf eine Lohnerhöhung einigen. Die Lokführer fanden aber unter sich eine Einigung erzielt: Sie treten ab Dienstagabend in Streik. Zunächst kommt der Frachtverkehr zum Erliegen, ab Mittwoch dann auch der Personenverkehr. Mit erheblichen Verspätungen ist zu rechnen. Es könnten „die härtesten Schienenstreiks seit Jahren“ werden, so die Gewerkschaft.