NY: Corona-Konzert wegen Sturm „Henri“ abgebrochen

Es sollte ein Abend großer Symbole werden: Stars der Musikwelt sollten mit 60.000 Menschen New York feiern. Zelebriert werden sollte nicht nur das Comeback der Metropole nach 1,5 Jahren Corona-Pandemie - sondern all das, was Menschen weltweit an New York fasziniert: Kampfgeist trotz schwerster Herausforderungen und mehr Sinn für Unterhaltung als sonst wo. Doch das Konzert musste wegen eines Gewitters abgebrochen werden.