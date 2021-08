Hurrikan „Henri“: New York ruft den Notstand aus

New Yorks Governeur Andrew Cuomo hat wegen des Hurrikans „Henri“ den Notstand für Teile des US-Bundesstaats ausgerufen. Dazu zählten die Stadt New York, Long Island und einige weitere Gebiete. Notstand wird in den USA häufig auch aus Vorsicht ausgerufen, weil so Zuständigkeiten vom Bund zu regionalen Behörden wechseln. „New Yorker, bitte nehmen Sie das ernst, denken Sie an Hurrikan ,Sandy'!“, sagte Cuomo am Samstag bei einer Pressekonferenz.