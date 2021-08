Spende: 500.000 Impfdosen für die Ukraine

Seit Mitte Juli steigt die Zahl der Corona-Infektionen in der Ukraine wieder deutlich an. Dazu kommt: Nur knapp sieben Prozent der Bevölkerung sind voll immunisiert, knapp 12 Prozent haben eine Spritze erhalten. Österreich spendet nun 500.000 Dosen AstraZeneca, die erste Lieferung im Umfang von 250.000 Dosen wird am Montag in Kiew ankommen, der Rest folgt im Herbst.