Zugriff verwehrt: Keine Milliarden für die Taliban

Auch der Restbetrag liege überwiegend nicht in afghanischen Tresoren herum, sondern befinde sich auf anderen internationalen Konten - etwa in der Schweiz, erklärte Ahmadi am Mittwoch auf Twitter. Nur maximal 0,2 Prozent der Reserven seien den Taliban zugänglich. Weil in Afghanistan bisher deutlich mehr US-Dollar ausgegeben als eingenommen wurden, war die Zentralbank zudem auf regelmäßige Lieferungen von US-Bargeld angewiesen. „Der Betrag des verbleibenden Bargelds ist nahezu null, da die Lieferungen eingestellt wurden, nachdem sich die Sicherheitslage verschlechtert hat“, so Ahmadi. Die internationalen Reserven seien nicht gefährdet. „Kein Geld wurde von einem Reservekonto gestohlen“, fügte er hinzu.