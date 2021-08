Schulter kaputt? Drama um ÖFB-Star Sasa Kalajdzic!

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic wird dem deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart wahrscheinlich mehrere Wochen fehlen! Der gerade erst nach einer Corona-Infektion zurückgekehrte Torjäger, der beim 0:4 der Stuttgarter am Freitagabend bei RB Leipzig nach 73 Minuten eingewechselt worden war, zog sich in der Schlussminute eine Schulterverletzung zu. Er wird damit auch dem Nationalteam in der WM-Qualifikation nicht zur Verfügung stehen.