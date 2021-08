ÖFB-Ass Kalajdzic nach Corona-Sorgen vor Comeback

Im medialen Interesse steht aber auch das erste Aufeinandertreffen von zwei US-amerikanischen Trainern in der Bundesliga-Geschichte. Der Ex-Salzburger Jesse Marsch fordert mit Leipzig Matarazzo. Beide eint die Liebe für „Soccer“ - aber ihre Geschichten sind unterschiedlich. Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte Marsch seinen Landsmann Matarazzo beinahe nicht erkannt. Damals standen sie noch in der zweiten Reihe, Matarazzo arbeitete als Co-Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim, Marsch war Assistent von Chefcoach Ralf Rangnick bei RB Leipzig. Als die beiden Klubs in der Bundesliga aufeinandertrafen, stand kurz vor dem Spiel plötzlich ein 1,98-Meter-Riese neben Marsch. „Vor ein paar Jahren in Hoffenheim kam ein großer Mann zu mir und sagte mit perfektem amerikanischen Akzent: ‘Jesse, how are you?‘“, so Marsch. „Ich dachte zunächst, wer ist das?“ Erst kurz darauf machte es klick.