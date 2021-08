„Idioten!“ Klopp rügt homophobe Liverpool-Fans

Einige Fans der „Reds“ hatten während des Matches Norwich-Kicker Billy Gilmour gesanglich als „Stricher“ bezeichnet. Das missfiel nicht nur dem offiziellen Klub, sondern auch Klopp höchstpersönlich. „Wenn die Fans Songs wie ‘You‘ll never walk alone‘ anstimmen, dann erzeugt das Gänsehaut. Andere Songs sind dagegen reine Zeitverschwendung. Wenn du also wirklich glaubst, was du das singst, bist du ein Idiot. Wenn du‘s nicht glaubst, vergiss den Song - bitte einen anderen“, der Kult-Trainer.