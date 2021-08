4 Jugendliche sollen 15-Jährige vergewaltigt haben

Wegen einer Vergewaltigung während einer Gartenparty sitzen vier Jugendliche aus Augsburg in Deutschland in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 16 und 17 Jahre alten Verdächtigen sexuelle Handlungen an einem Mädchen vorgenommen haben. Die 15-Jährige soll bei der Feier so betrunken gewesen sein, dass sie sich nicht mehr gegen Übergriffe wehren konnte.