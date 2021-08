Radfahrerin (70) kollidierte mit Motorradlenker

Am Mittwoch gegen 13 Uhr war ein 17-jähriger Deutscher mit seinem Leichtmotorrad auf der L69 in Musau in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle bei Straßenkilometer 8,2 fuhr plötzlich eine 70-jährige Österreicherin mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn und es kam in weiterer Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge.