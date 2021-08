Erstmals Rinder von Bär oder Wolf angegriffen

Hirte Klaus Schrott hat die zwei verletzten Rinder am Dienstagmorgen auf der Weide im Riegetal entdeckt. Anhand des Verletzungsmusters lag der Verdacht auf Risse durch einen Bären nahe. Dies würde eine weitere Eskalationsstufe in Sachen Angriffe durch große Beutegreifer bedeuten. Denn wie das Büro von LHstv. Josef Geisler (ÖVP) bestätigte, hat in Tirol bisher noch nie ein großer Beutegreifer ein Rind angegriffen. Aus dem Trentino wisse man freilich von Attacken auf Rindern.