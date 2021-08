Nehammer liefert sich Wortgefecht mit Journalistin

„Ziel muss sein, Menschen in der Region zu halten“

Es brauche ein koordiniertes und geschlossenes Vorgehen der EU. Österreich werde sich laut Nehammer mit drei Punkten in die Diskussion einbringen. Zum einen sei es wichtig, Hilfe vor Ort zu leisten und die Nachbarländer Afghanistans dabei zu unterstützen, mögliche Flucht- und Migrationswellen aufzufangen. „Das Ziel muss es sein, den Großteil der Menschen in der Region zu halten“, so Nehammer. Diese nachbarschaftliche Hilfe sei auch ganz im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention.