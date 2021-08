Jugendliche brachen in zehn Fahrzeuge ein

Mitten in einer Juni-Nacht wählten der Bursche und seine um ein Jahr jüngere Freundin wahllos einige Fahrzeuge in der P&R-Anlage aus. Sie schlugen Fensterscheiben ein und erbeuteten einige Wertgegenstände und Bargeld. Zudem schnitten sie die Plane eines in der Nähe abgestellten Lkw auf, ließen das Ladegut aber unangetastet. Schlussendlich knöpften sie sich noch einen Baustellencontainer vor. Das Diebesgut bleibt mit einem Gesamtwert von unter 1000 Euro überschaubar, der bei dem Beutezug angerichtete Sachschaden war allerdings enorm.