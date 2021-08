E-Scooter-Fahrer wich Pkw aus: Gegen Baum geprallt

Folgenschweres Ausweichmanöver in Wien: Ein E-Scooter-Fahrer, der am Dienstagnachmittag auf der Eibesbrunnergasse im Bezirk Favoriten unterwegs war, lenkte plötzlich nach rechts, um einem drohenden Zusammenstoß mit einem Auto zu entgehen. Der 48-Jährige prallte in der Folge gegen einen Baum.