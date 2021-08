Mord-Schuldsprüche für Hexen durch OGH bestätigt

Eine 72-jährige Pensionistion war 2018 erwürgt worden - von T.s Komplizin Barbara H. (46), die sich stets als „willenloses Werkzeug“ dargestellt hatte und den Mord überhaupt in Trance begangen haben will. Motiv war Geldgier; das Opfer sollte ein Testament zu Gunsten der Hexe verfassen. T. leugnete stets jede Beteiligung an der Bluttat und beschwor die Geschworenen immer wieder: „Ich bitt euch, glaubt´s mir!“ Die Laienrichter aber sahen in T. eine skrupellose Mörderin - gleich zweimal.