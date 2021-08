Wachauer Volksfest soll mit den „3 G“ steigen

Für den finanziellen Mehraufwand in der Höhe von 150.000 Euro, der durch die Sicherheitsbestimmungen anfällt, hat die Stadt Hilfsgelder zugesichert. „Soweit wir als Stadt helfen können, werden wir alles dafür tun, dass unser Volksfest in möglichst gewohnter Form stattfinden kann“, versprach SP-Bürgermeister Reinhard Resch in der „Krone“.