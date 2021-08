Herr Beirer, was haben Sie gedacht, als sich alle Topfahrer im Spielberg-Finale in der Box die Regenbikes abgeholt haben, nur Ihr KTM-Fahrer Brad Binder im strömenden Regen weitergefahren ist?

Das war ganz alleine seine Entscheidung - und sie war goldrichtig! In der MotoGP gibt es ja keinen Boxenfunk. Binder hat Mut, Herz und Klasse gezeigt. Er wusste, dass ein Boxenstopp 50 Sekunden kosten würde. Das hat er kalkuliert.