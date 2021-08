Verdächtiger Agent lag tot in Welser Wohnung

Als ihm ein Nachbar dann erzählte, dass er Gullino seit einer Woche nicht mehr gesehen habe, befürchtete H., dass der Pensionist gestürzt sein könnte und bewusstlos in der Wohnung liege. „Er hatte Probleme mit einem Fuß - das war für mich naheliegend.“ Da H. wusste, dass die Eingangstür nicht versperrt, sondern nur mit einer Kette gesichert war, holten die Männer einen Schraubenzieher und lösten die Kette. „Ich bin dann rein und hab’ den Francesco liegen gesehen - es war offensichtlich, dass er nicht mehr lebt.“ Gullino dürfte schon tagelang tot gewesen sein. Die Polizei wurde alarmiert, der H. auch erklärte, dass der Freund und Taufpate seines Sohnes früher auch Agent des bulgarischen Geheimdienstes war und als Schlüsselfigur im spektakulären „Regenschirm-Attentat“ auf den bulgarischen Regime-Kritiker Georgi Markow am 7. September 1978 in London galt.