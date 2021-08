Bub spielte mit Signalpistole und verletzte sich

Der Bub hatte sich unter Deck auf Erkundungstour gemacht und das Inventar durchstöbert. So fiel ihm schließlich auch die Signalpistole in die Hände. Im Glauben, es handle sich dabei um eine Taschenlampe, wollte er diese „einschalten“. Mit fatalen Folgen: Ein Schuss ging los, durch den extremen Funkenschlag zog sich der Bub erhebliche Verletzungen am rechten Auge zu.