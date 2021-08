65 Einsätze für die 270 Feuerwehrkräfte

Um die größtmögliche Sicherheit auf dem Gebiet des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung während der Veranstaltung zu gewährleisten, stellte der Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld ein Großaufgebot an Einsatzkräften. In jeweils 12-Stundenschichten sorgten bis zu 270 Feuerwehrkräfte mit 25 Fahrzeugen und dei Löschquads aus 22 Feuerwehren (Bischoffeld, Flatschach, Spielberg, Sachendorf, Feistritz, Knittelfeld, Kobenz, Seckau, St. Marein, Apfelberg, Großlobming, Feistritz, Preg, Rachau, St. Lorenzen, St. Margarethen, Kleinlobming, Fohnsdorf, Zeltweg, Judenburg, Leoben Stadt und Frohnleiten) für die Sicherheit am Hubschrauberlandeplatz, Camping- und Parkplätzen sowie im Innenbereich des Red Bull Rings und auf der Rennstrecke.