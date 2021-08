Ab 14 Uhr MotoGP LIVE: Das Österreich-Rennen!

MotoGP-Ikone Valentino Rossi wird beim Abschied heute auf dem Red Bull Ring Liebling der Massen sein – mit dem Sieg im Österreich-GP hat er aber nichts zu tun. Im Qualifying schockte Jorge Martin die Gegner mit neuem Rundenrekord (1:22,643). Jorge Martin, letzte Woche Sieger, geht heute in Spielberg als Erster in den GP von Österreich. In 1:22.643-Minuten stellte er einen neuen Rundenrekord auf. Damit war die Quartararo-Bestmarke Geschichte. Der Franzose startet als Zweiter. Mit dem Krone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.