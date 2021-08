So lief der bewaffnete Raubüberfall in Bregenz ab

Am Samstag um kurz nach 17 Uhr überfiel ein vermummter, etwa 1,70 Meter großer, Mann den „Albi Supermarkt“ in Bregenz Vorkloster. Der Täter bedrohte die Kassiererin, die ihren ersten Arbeitstag hatte, mit einem Messer und zwang sie die Kassa zu öffnen, ehe er mit seiner Beute - in unbekannter Höhe - zu Fuß flüchten konnte. Der „Krone“ hat die Kassiererin (Anmerkung: Ihre Stimme wurde digital verändert.) im Interview geschildert, wie sie die schrecklichen Momente erlebt hat (siehe Video oben).